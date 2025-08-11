Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’887 0.2%  SPI 16’581 0.1%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’090 -0.3%  Euro 0.9429 0.2%  EStoxx50 5’333 -0.3%  Gold 3’352 -1.4%  Bitcoin 97’767 1.5%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 66.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes-Benz passt offenbar Strategie an
AMC-Aktie gibt Gas: AMC Entertainment macht weniger Verlust als erwartet
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

"Disney Destiny" 11.08.2025 13:22:00

Walt Disney-Aktie stärker: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Walt Disney-Aktie stärker: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Ein neues Kreuzfahrtschiff für den US-Konzern Disney hat die Bauhalle der Papenburger Meyer Werft verlassen.

Walt Disney
91.22 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen
Unter den Augen von mehreren tausend Schaulustigen wurde die "Disney Destiny" in den Werfthafen geschleppt. Für den Spätsommer ist die Überführung über die Ems in die Nordsee geplant.

Die "Disney Destiny" ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die emsländischen Kreuzfahrtschiffsexperten für den Disney-Konzern gebaut haben. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet der Werft zufolge Platz für etwa 4.000 Passagiere.

Zahlreiche Schiffe für Disney

Wie ihre Schwesterschiffe "Disney Wish" und "Disney Treasure" ist der Ozeanriese mit einem Flüssigerdgasantrieb ausgerüstet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.

Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen.

Unternehmen in Not

Die für ihre Kreuzfahrtschiffe berühmte Meyer Werft war im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten. Trotz eines bis 2031 gefüllten Auftragsbuches, zu dem auch Konverterplattformen für Offshore-Windkrafträder und ein Forschungsschiff gehören, geriet das Unternehmen in finanzielle Not, weil Banken dringend notwendige Kredite verweigerten.

Mit einem Rettungspaket übernahmen Bund und Land für 400 Millionen Euro zusammen rund 80 Prozent der Anteile. Zudem gewähren sie dem Unternehmen Bürgschaften von jeweils rund einer Milliarde Euro, um Kredite von Banken abzusichern.

Im vorbörslichen Montagshandel an der NYSE zeigt sich die Walt Disney-Aktie zeitweise um 0,35 Prozent höher bei 112,82 US-Dollar.

/eks/DP/zb

PAPENBURG (awp international)

Weitere Links:

NuScale Power-Aktie: Wird NuScale das NVIDIA der Atombranche?
Rüstungsaktien und Defence-ETFs: Lohnende Geldanlage oder ethisches Dilemma?
Palantir-Aktie: Palantir verteidigt Polizeisoftware gegen Datenschutzkritik

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com,canbedone / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Walt Disney

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
07.08.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
07.08.24 Walt Disney Buy UBS AG
25.06.24 Walt Disney Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
08.08.25 Marktüberblick: Allianz und Siemens nach Zahlen gesucht
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’403.00 19.54 B4SSKU
Short 12’656.20 13.78 BR1SRU
Short 13’146.21 8.77 UBSIIU
SMI-Kurs: 11’886.95 11.08.2025 13:18:51
Long 11’431.53 19.87 BIYSFU
Long 11’141.13 13.39 BMYSUU
Long 10’648.97 8.67 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

ams-OSRAM am 29.07.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}