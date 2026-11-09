Walsin Lihwa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Walsin Lihwa hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.44 Milliarden USD gegenüber 1.37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch