Walsin Lihwa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Walsin Lihwa hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.56 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.12 Prozent auf 1.44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch