Walmart zahlt Sonderbonus und stellt 150.000 Zeitarbeiter ein

Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der Handelskonzern Walmart will seinen Mitarbeiter einen Sonderbonus zahlen und hat dafür in Summe 550 Millionen US-Dollar vorgemerkt. Zudem sollen 150.000 Zeitarbeiter eingestellt werden, um dem grössten Einzelhändler der USA zu helfen, den durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Schub bei den Einkäufen zu bewältigen.

Der Konzern, der mehr als 1,5 Millionen Menschen in den USA beschäftigt, hat Schwierigkeiten, die Regale seiner Filialen nachzufüllen und Online-Bestellungen auszuführen, weil Kunden sich mit Nahrungsmitteln und wichtigen Haushaltsartikeln eindecken. Walmart hat seine Geschäfte in den USA weiterhin geöffnet, aber die Öffnungszeichen reduziert.

Am Donnerstag kündigte die Walmart Inc an, einen Bonus von 300 Dollar in bar an Vollzeitbeschäftigte und einen Bonus von 150 Dollar an Teilzeitbeschäftigte auszahlen. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Bonuszahlungen für das erste Quartal zeitig auszuzahlen.

Die 150.000 neuen Mitarbeiter sollen bis Ende Mai eingestellt werden. Die Stellen seien zunächst befristet, könnten aber möglicherweise in feste Stellen umgewandelt werden.

Zuvor hatte bereits Amazon angekündigt, weitere 100.000 Mitarbeiter in den USA einzustellen und die Löhne seiner Lagerarbeiter und Auslieferer zu erhöhen. Beide Konzerne verzeichnen einen massiven Anstieg der Einkäufe zu einer Zeit, da viele traditionelle Einzelhändler schliessen müssen

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)