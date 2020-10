Walmart verkauft Lebensmittelhändler Asda für 6,8 Milliarden Pfund - Walmart-Aktie leichter

A A Drucken

Der US-Supermarkt-Riese Walmart will einen Grossteil seiner Beteiligung am Lebensmittelhändler Asda in Grossbritannien an Investoren verkaufen.

Der Verkaufspreis liege bei 6,8 Milliarden britischen Pfund (7,47 Mrd Euro), wie Walmart am Freitag in Washington mitteilte. Der Konzern erwartet im kommenden Jahr einen Verlust in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf. Der Deal soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Zu den Investoren gehören TDR Capital und die Issa-Brüder, die hinter dem Tankstellenbetreiber EG Group stehen. Die Walmart-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 1,27 Prozent auf 141,26 US-Dollar. /knd/jha/ WASHINGTON (awp international)

