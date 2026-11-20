Walmart lud am 19.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.62 USD gegenüber 0.770 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 188.84 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 179.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch