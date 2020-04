Walmart plant weitere 50.000 Neueinstellungen

Von Stephen Nakrosis

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Einzelhändler Walmart will nach eigenen Angaben 50.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Sie sollen in Läden, Clubs, der Lagerhaltung und den Verteilungszentren Beschäftigung finden.

Der Schritt erfolgt zusätzlich zu dem Plan des Unternehmens, bis Ende Mai 150.000 Beschäftigte einzustellen, was bereits sechs Wochen vor dem Zeitplan vollzogen wurde. Die 50.000 Neueinstellungen "werden in erster Linie temporäre Mitarbeiter sein und unsere derzeitigen Mitarbeiter und Kunden an Standorten mit spezifischen Bedürfnissen unterstützen", teilte der Konzern mit.

Von den etwa 85 Prozent in Teilzeit und befristeten Arbeitsverhältnissen würden aber voraussichtlich einige in Festanstellungen überwechseln.

