Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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31.08.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Montagabend fester
Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 104,55 USD.
Das Papier von Walmart konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 104,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'233 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,76 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'781'358 Walmart-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 29,27 Prozent wieder erreichen. Bei 95,80 USD fiel das Papier am 30.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 9,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,997 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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