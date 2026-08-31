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31.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart macht am Montagnachmittag Boden gut

Walmart Aktie News: Walmart macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 104,33 USD.

Walmart
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Das Papier von Walmart legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 104,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'140 Punkten tendiert. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,51 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 854'808 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2025 auf bis zu 95,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 8,18 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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