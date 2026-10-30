Walmart Aktie News: Walmart reagiert am Abend positiv

Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 123,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'687 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 124,50 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'790'685 Walmart-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,50 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 98,90 USD fiel das Papier am 15.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 24,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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