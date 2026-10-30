Walmart Aktie News: Anleger greifen bei Walmart am Nachmittag zu

Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 123,30 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'031 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Walmart-Aktie legte bis auf 123,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'717'930 Walmart-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,15 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,90 USD erreichte der Anteilsschein am 15.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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