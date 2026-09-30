Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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30.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 105,18 USD nach.
Die Walmart-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 105,18 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'135 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 105,15 USD. Bei 106,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'753'964 Walmart-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 22,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (98,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 5,97 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,995 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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Walmart am 30.09.2026
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