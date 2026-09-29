Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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29.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Abend nach
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 106,36 USD.
Das Papier von Walmart gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 106,36 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'281 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 105,36 USD. Bei 107,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'302'048 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 21,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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