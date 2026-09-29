Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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29.09.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 106,25 USD.
Die Walmart-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 106,25 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 105,53 USD. Bei 107,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 873'777 Walmart-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walmart-Aktie derzeit noch 27,20 Prozent Luft nach oben. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 187.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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