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28.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart verliert am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 118,80 USD.
Die Walmart-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 118,80 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'524 Punkten steht. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,14 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,38 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532'826 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 135,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 13,77 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,90 USD am 15.11.2025. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 20,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,997 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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