Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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28.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Abend an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walmart. Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 108,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'561 Punkten steht. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,41 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'395'974 Walmart-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 98,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 9,00 Prozent sinken.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 177.40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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