Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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28.09.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 108,74 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 108,74 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 109,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 586'590 Walmart-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD. Mit einem Kursverlust von 9,05 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,997 USD je Aktie ausschütten. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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