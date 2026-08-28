Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 102,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'518 Punkten notiert. Der Kurs der Walmart-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,38 USD zu. Mit einem Wert von 103,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'956'902 Walmart-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,24 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2025 Kursverluste bis auf 95,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,997 USD je Aktie ausschütten. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187.94 Mrd. USD im Vergleich zu 177.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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