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28.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 103,10 USD.

Walmart
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 103,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 103,21 USD. Bei 103,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 686'306 Aktien.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Mit einem Zuwachs von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 95,70 USD fiel das Papier am 29.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,997 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177.40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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