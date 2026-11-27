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27.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Walmart hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 131,94 USD zeigte sich die Walmart-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Im NASDAQ-Handel kam die Walmart-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 131,94 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'566 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Walmart-Aktie bis auf 132,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 131,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 686'687 Walmart-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 2,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2026 bei 102,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.
Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,996 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 19.11.2026 vor. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 179.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188.84 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 22.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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