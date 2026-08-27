Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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27.08.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart wird am Donnerstagabend ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 102,93 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 102,93 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'552 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 102,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'275'822 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,30 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,61 USD am 28.08.2025. Mit einem Kursverlust von 7,11 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,997 USD je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 lud Walmart zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 187.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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