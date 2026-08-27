Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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27.08.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagnachmittag billiger
Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 102,70 USD ab.
Das Papier von Walmart gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 102,70 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'476 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 102,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 1'073'737 Stück.
Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 31,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,61 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 7,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 19.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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