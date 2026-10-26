Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Kursverlusten

Die Walmart-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 119,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'329 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 119,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'527'962 Walmart-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,90 Prozent. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 21,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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