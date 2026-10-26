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26.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart macht am Montagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,37 USD.
Das Papier von Walmart legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 120,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 121,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 849'110 Walmart-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Am 15.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,90 USD ab. Abschläge von 17,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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