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26.08.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend leichter

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochabend leichter

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 104,49 USD.

Walmart
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Um 20:26 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 104,49 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'447 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Walmart-Aktie bis auf 104,08 USD ein. Bei 105,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'928'630 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,43 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 187.94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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