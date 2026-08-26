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Walmart Aktie 984101 / US9311421039

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26.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochnachmittag schwächer

Walmart Aktie News: Walmart am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 104,99 USD.

Walmart
84.42 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 104,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'457 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Walmart-Aktie bis auf 104,33 USD. Bei 105,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'047'319 Walmart-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 9,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,997 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Am 20.08.2026 lud Walmart zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 187.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177.40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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