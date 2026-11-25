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25.11.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Anleger schicken Walmart am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 131,54 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 131,54 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'304 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 131,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'986'378 Walmart-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,74 Prozent. Bei 102,16 USD fiel das Papier am 22.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,34 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,996 USD. Walmart veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 179.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188.84 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 22.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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