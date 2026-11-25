Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 132,46 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'148 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 133,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 132,42 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'374'598 Walmart-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 22.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 102,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,996 USD je Walmart-Aktie. Walmart liess sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188.84 Mrd. USD – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 179.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Am 22.02.2028 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,89 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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