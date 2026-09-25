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Walmart Aktie 984101 / US9311421039

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25.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Abend gesucht

Walmart Aktie News: Walmart am Abend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 107,91 USD.

Walmart
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Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 107,91 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'782 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 108,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 1'929'027 Stück.

Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 20,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 98,90 USD fiel das Papier am 15.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 8,35 Prozent sinken.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 187.94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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