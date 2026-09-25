Walmart Aktie News: Walmart fällt am Freitagnachmittag

Die Walmart-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,12 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'500 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 106,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 882'635 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,90 USD am 15.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,997 USD belaufen. Walmart veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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