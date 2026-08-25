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25.08.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Dienstagabend tiefer

Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walmart. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 105,55 USD.

Walmart
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Um 20:26 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 105,55 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'526 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 104,41 USD. Mit einem Wert von 105,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'470'751 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 21,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,59 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,997 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 187.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Walmart die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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