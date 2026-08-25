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25.08.2026 16:29:00

Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 104,91 USD.

Walmart
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Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 104,91 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'488 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,85 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,59 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 1'020'472 Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 22,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2025 Kursverluste bis auf 95,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2026. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177.40 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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