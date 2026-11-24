Um 20:26 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 131,98 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 132,42 USD. Bei 129,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'084'875 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,16 USD. Dieser Wert wurde am 22.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 29,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,996 USD je Aktie ausschütten. Am 19.11.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188.84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 179.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 22.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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