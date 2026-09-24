Walmart Aktie News: Walmart am Abend Verlust reich

Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 108,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'413 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 108,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'418'913 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 24,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 98,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,07 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,997 USD. Walmart liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177.40 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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