Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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24.09.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 109,20 USD nach.
Die Walmart-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 109,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'333 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 109,05 USD. Bei 111,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 943'399 Walmart-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 23,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Walmart einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187.94 Mrd. USD – ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Am 16.11.2027 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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