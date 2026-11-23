Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 129,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 129,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'577'201 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 135,15 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2026 bei 102,16 USD. Mit Abgaben von 20,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,996 USD je Aktie ausschütten. Am 19.11.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,20 Prozent auf 188.84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 22.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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