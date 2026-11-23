Die Walmart-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 127,35 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'707 Punkten steht. In der Spitze büsste die Walmart-Aktie bis auf 126,12 USD ein. Bei 126,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 1'397'640 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Bei 102,16 USD fiel das Papier am 22.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,996 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Walmart liess sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,20 Prozent auf 188.84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 22.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2027 2,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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