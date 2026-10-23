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23.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 120,30 USD nach.
Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 120,30 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'092 Punkten steht. Im Tief verlor die Walmart-Aktie bis auf 120,10 USD. Bei 121,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 812'907 Walmart-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 21,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 187.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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