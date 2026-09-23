Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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23.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 110,29 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Walmart-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,29 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 111,23 USD. Bei 110,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'931'121 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 135,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). 22,54 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 11,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.
Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,89 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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