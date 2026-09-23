Walmart Aktie News: Walmart gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Walmart-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 110,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'762 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 111,20 USD. Mit einem Wert von 110,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 992'318 Stück gehandelt.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 10,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Am 20.08.2026 hat Walmart die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177.40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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