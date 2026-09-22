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22.09.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Anleger greifen bei Walmart am Dienstagabend zu

Walmart Aktie News: Anleger greifen bei Walmart am Dienstagabend zu

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walmart-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 109,55 USD.

Walmart
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Um 20:26 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 109,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'885 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 109,98 USD. Bei 108,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'636'207 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (98,90 USD). Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 10,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,997 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Walmart wird am 19.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,89 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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