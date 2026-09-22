Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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22.09.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 107,74 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 107,74 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'834 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 108,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 548'299 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 135,15 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,44 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,997 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 20.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,88 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 187.94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 177.40 Mrd. USD umgesetzt.
Am 19.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Walmart dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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