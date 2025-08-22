Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.08.2025 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Abschlägen

Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,18 USD abwärts.

Walmart
78.48 CHF -1.06%
Die Walmart-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 97,18 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 45'636 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 97,08 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 97,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'175'035 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,01 USD. Dieser Wert wurde am 24.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,932 USD. Walmart gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,20 Prozent auf 165.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169.34 Mrd. USD umgesetzt.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus

Trump-Zölle treffen Walmart-Kunden - Aktie tiefrot

Walmart-Aktie schwächelt dennoch: Walmart hebt nach Umsatzplus Prognose an


Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

13:59 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
13:04 Walmart Kaufen DZ BANK
07:01 Walmart Buy UBS AG
06:59 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7" im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

