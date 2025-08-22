|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,18 USD abwärts.
Die Walmart-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 97,18 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 45'636 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 97,08 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 97,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'175'035 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,01 USD. Dieser Wert wurde am 24.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,81 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,932 USD. Walmart gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,20 Prozent auf 165.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169.34 Mrd. USD umgesetzt.
Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.
Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,62 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
