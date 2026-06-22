Walmart Aktie News: Walmart am Montagabend mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Walmart-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 117,18 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'741 Punkten steht. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,40 USD an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 116,95 USD. Mit einem Wert von 117,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'734'526 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 135,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Bei 94,23 USD fiel das Papier am 12.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,59 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,996 USD. Am 21.05.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.75 Mrd. USD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.08.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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