Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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21.09.2026 20:27:13
Walmart Aktie News: Walmart zieht am Abend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walmart. Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'062 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,75 USD. Bei 106,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'694'692 Walmart-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,15 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 25,86 Prozent wieder erreichen. Am 15.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 8,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Am 20.08.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 187.94 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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