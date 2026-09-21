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21.09.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Anleger schicken Walmart am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 106,85 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 106,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'918 Punkten liegt. Bei 106,99 USD erreichte die Walmart-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 106,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 885'174 Walmart-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 135,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 98,90 USD fiel das Papier am 15.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Walmart-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,997 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 20.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 177.40 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Walmart am 19.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Walmart.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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