Walmart Aktie News: Walmart am Abend gefragt

Die Walmart-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 119,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'812 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 119,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'647'983 Walmart-Aktien.

Am 20.01.2026 markierte das Papier bei 121,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 32,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,935 USD aus. Am 20.11.2025 lud Walmart zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169.59 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 179.50 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2027.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

