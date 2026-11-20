Um 20:26 Uhr ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 129,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'592 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 130,52 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'568'333 Walmart-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Am 22.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,16 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,89 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,998 USD aus. Die Zahlen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 19.11.2026. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 188.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,44 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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