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20.11.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 129,92 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 129,92 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'225 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,97 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,32 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 2'108'686 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 4,03 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 102,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 21,36 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,998 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,940 USD aus. Am 19.11.2026 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 188.84 Mrd. USD gegenüber 177.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 22.02.2028.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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