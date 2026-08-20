Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Bärenmodus

Der Walmart-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 9,2 Prozent auf 103,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'848 Punkten steht. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,86 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 106,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'146'694 Walmart-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2025 Kursverluste bis auf 95,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Walmart veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177.75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 165.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Walmart Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 3,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingefahren